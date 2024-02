C’era una volta il crimine | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera in tv: “C’era una volta il crimine” su Rai 2

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 23 febbraio 2024)unail: trama, cast e streaming delsu Rai 2 Stasera, venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondaunailitaliano del 2022 diretto da Massimiliano Bruno. È il terzodella saga iniziata con Non ci resta che iluscito nel 2019 e di Ritorno aldel 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama La banda saluta Renatino, deciso a tornare nel 1982. Dopo la separazione il gruppo decide di rubare la Gioconda, nei giorni poco precedenti all’8 settembre 1943, per sottrarla ai francesi e poterla rivendere a qualche facoltoso collezionista. Per compiere l’impresa la banda decide di coinvolgere il cugino di ...