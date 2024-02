Centrodestra | ora la Lega pensa allo “sgambetto sardo”

Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La tensione tra ladi Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni raggiunge livelli mai visti, a seguito della controversia sul terzo mandato per i sindaci, una mossa che ha visto la netta opposizione della premier Meloni. La bocciatura dell’emendamento proposto dallaha messo in luce divergenze significative all’interno della coalizione di governo, accentuando la distanza politica e ideologica tra i due leader. Meloni, in una recente dichiarazione, ha sottolineato l’assenza di tale proposta nel programma di governo, evidenziando le diverse visioni tra i partiti della maggioranza. Il dibattito si intensifica con l’avvicinarsi delle elezioni in Sardegna, dove sembra profilarsi una strategia di voto disgiunto da parte dei leghisti sardi, in apparente dissenso con il candidato designato da Meloni, Paolo Truzzu. Salvini, nel tentativo ...