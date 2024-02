Cellulari e podcast non possono sostituire i libri

(Di venerdì 23 febbraio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/02/desiderio-.mp4 Isono sostituibili? Qui ne ho alcuni. Singer, La Nuova Russia, Raimond Aron, Teoria della azione politica, Lapidi, La grande carestia in Cina. Ebbene, se volessi leggere, studiare questi testi attraverso delle slide, delle registrazioni, delle dispense o dei riassunti, non potrei farlo. Nelle università italiane invece si sta affermando anche rapidamente questa abitudine, quella di ricorrere alle registrazioni, ai, agli appunti, tralasciando lo studio attraverso ie puntando soltanto alle slide per il superamento della prova. Non si tratta più dunque di uno studio, di una ricerca, di un approfondimento, ma soltanto di un addestramento per il superamento dell’esame. Allora diciamolo in maniera chiara: un libro non è ...