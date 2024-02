Cellulare a scuola | per Lancini non è un nemico | “Vietarlo significa negare la possibilità di apprendere le competenze digitali”

Evitare i cellulari nelle scuole anche per scopi didattici: la nuova stretta di Valditara

No al cellulare e ai tablet nelle scuole d’infanzia e alle medie, anche per fini didattici. Si potranno usare i palmari solo alla primaria. così ha ... (ilfattoquotidiano)

Stop ai cellulari a scuola (elementari e medie) anche per scopi didattici: ecco la nuova stretta di Valditara: Stretta su telefonini e tablet alle elementari e medie: il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, anticipa al Foglio le nuove linee guida per la scuola. E dunque nelle prossime linee-guida del ... calabria7

No a cellulari in classe dall’asilo alle medie. “A Piacenza già vietati, il problema è a casa”: Cellulari in classe, il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ne “sconsiglia” l’utilizzo dalla scuola d’infanzia alle medie. Una disposizione contenuta nelle nuove ‘Linee guida sulla educazione ... piacenzasera