Cellole | con Nata Terra corso di potatura dell’olivo per formare ed includere

Nata Terra, corso di potatura dell’olivo per formare ed includere

(Di venerdì 23 febbraio 2024). Come si curano le piante di olivo? Cosa vuol direin vaso policonico? E perché sceglierla? Domenica 25 febbraio a partire dalle ore 9, al Frantoiocon l’aiuto dell’agronomo Vincenzo Coppola si darà avvio al primodia vaso policonico del progetto, sostenuto da Fondazione CON IL SUD. Il progettopromosso dalla cooperativa sociale Osiride che già vanta una lunga esperienza sia sulla produzione di olio e sia sull’inclusione sociale, è reso possibile grazie ad un significativo partenariato con il Comune di Sessa Aurunca, il Consorzio di Tutela olio evo Terre Aurunche Dop, la Facoltà di Agraria della ...

