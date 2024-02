C’è un baby Milan che sta nascendo Club attivo per la sua under 23 Già avviati i contatti con la Lega Pro

Pericolo a Milano: ecco perché sta aumentando la violenza tra le baby gang e i ragazzi del centro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Senza troppo clamore ma operando sottotraccia, ilsta lavorando per realizzare la sua nuova23, seguendo così il percorso tracciato prima dalla Juventus Next Gen e poi dall’Atalanta, capaci di fornire “materiale“ interessante su cui lavorare nel corso degli anni sia ad Allegri che a Gasperini: il processo organizzativo è già stato avviato e ildi via Aldo Rossi ha tutte le intenzioni di iscrivere al prossimo campionato di Serie C la formazione di categoria per poter coltivare e crescere i giovani giocatori che un domani andranno a costituire l’ossatura della prima squadra. I tanti talenti della Primavera che Stefano Pioli ha lanciato durante il corso di questa stagione, complice soprattutto l’incredibile serie di infortuni che si è abbattuta suello, ha portato alla luce l’ottimo lavoro svolto ...