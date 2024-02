Ce lo auguriamo tutti quanti | rottura con Ferragni | il timore della madre di Fedez

La mamma di Fedez sulla crisi tra il figlio e Chiara Ferragni: «Ci auguriamo che vada tutto bene»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "ciche tutto vada bene": la mamma di, Annamaria Berrinzaghi, lo ha detto all'Adnkronos, che l'aveva raggiunta per un commento sulla situazione a casa Ferragnez. Ieri, infatti, Dagospia ha lanciato la notiziapresunta finerelazione tra Chiarae il rapper, spiegando che quest'ultimo avrebbe lasciato la casa a Milano domenica 18 febbraio per non farvi più ritorno. I diretti interessati non hanno né confermato né smentito lo scoop, preferendo per ora il silenzio. E lo stesso ha fatto ladel cantante, che ha voluto evitare commenti. La Berrinzaghi si è limitata a dire solo: "In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche ...