Caterina Balivo sempre più in difficoltà | ma la decisione Rai fa scoppiare la protesta al Tg1

Caterina Balivo, “giornalisti del Tg1 contro il suo programma”: cambio palinsesto in arrivo?

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Programmi Tv, scoppia la polemica tra i giornalisti di Rai uno per ladella società del servizio pubblico di apportare un’importante modifica al suo palinsesto. La conduttricesembra avere qualcosa a che fare con ladella Rai. Ecco cosa sta succedendo. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: “Domenica In”, Mara invita di nuovo Dargen D’Amico ma qualcosa va storto Leggi anche: “Non vedete chi è?”. Sorpresa a The Voice Senior, si presenta big di Sanremo ma nessuno lo riconosce Scoppia la polemica dei giornalisti per la decisone della Rai Sul sito DavideMaggio.it è stata rivelata una nuova indiscrezione: il portale ha annunciato che la Rai avrebbe preso unariguardo al palinsesto e in particolare alla messa in onda del Tg1. Le modifiche della ...