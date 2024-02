Caterina Balivo, “giornalisti del Tg1 contro il suo programma”: cambio programmazione in arrivo?

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nuova polemica dietro le quinte tv. La redazione del Tg1 sarebbe in subbuglio per l’indiscrezione relativa allo spostamento del Tg1 Economica dalle 14 alle 8 del mattino. Un’idea per agevolare La volta buona, ildiin onda su Rai1 dal lunedì al venerdì che, dallo scorso settembre, non riesce proprio a decollare.a La volta buona: idel Tg1 protestano L’assemblea del Tg1, come riporta Domani, si è schierata compattala retrocessione di Tg1 Economia, le cui ragioni – si legge nel comunicato – sarebbero “relative al calo dei dati d’ascolto”. Lo spostamento avverrebbe per agevolare ilin onda subito dopo ossia La Volta Buona di, che ha ...