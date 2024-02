Catania | tensione tra manifestanti e polizia al corteo pro Palestina | le immagini

Corteo per Palestina a Catania, tensione tra manifestanti e forze dell’ordine

(Di venerdì 23 febbraio 2024)e tafferugli anche aalla manifestazione pro-degli studenti. Arrivato in piazza Università, dove era prevista la conclusione della manifestazione, ilvoleva proseguire fino a piazza Duomo, ma è stato bloccato dal cordone delle Forze dell’ordine e ci sono stati momenti di. Ihanno quindi aggirato la via Etnea e sono arrivati in piazza Duomo da stradine laterali e hanno continuato la protesta davanti al Municipio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corteo Pro Palestina in via Etnea, dal presidio davanti al Mc Donald’s allo scontro con la polizia: CATANIA – Manifestazione Pro Palestina in via Etnea a Catania ... Così si sono registrati momenti di tensione degenerati poi in una forte contrapposizione. Successivamente il corteo sembrava essersi ... newsicilia

Catania, scontri con la Polizia al corteo pro Palestina: Sebbene il corteo volesse procedere fino a piazza Duomo, è stato fermato dal cordone delle forze dell'ordine, generando momenti di tensione che si sono trasformati in una marcata opposizione Sebbene i ... catanianews

Corteo pro Palestina a Catania, scontri con la polizia: Il corteo voleva proseguire fino a piazza Duomo, ma è stato bloccato dal cordone delle Forze dell’ordine e ci sono stati momenti di tensione, sfociati una forte contrapposizione. Poi il corteo è ... ilsicilia