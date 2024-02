Castello delle Cerimonie | corteo dei dipendenti dopo la confisca

Castello delle Cerimonie, lavoratori in corteo per chiedere garanzie dopo la confisca

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Trecento lavoratori sono scesi in strada per difendere il loro posto di lavoro, messo a rischio dal passaggio di proprietà dalla famiglia Polese al comune di Sant'Antonio Abate. Una volta arrivati presso il municipio, una delegazione di manifestanti ha incontrato la sindaca Abbagnale

I sorrisi e l’allegria visti in questi anni nella trasmissione televisiva “Il Castello delle Cerimonie” la mattina di giovedì 22 febbraio hanno lasciato ... (ilfattoquotidiano)

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontra to, su sua richiesta, il sindaco del Comune di S. Antonio Abate, Ilaria ... (anteprima24)

