Caso Ferragni: nell'inchiesta ipotesi verifiche su follower

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un nuovo tema su cui potrebbe focalizzarsi anche l'per truffa aggravata a carico di Chiarae con al centro una serie di casi di presunta pubblicità ingannevolea beneficenza, tra cui quelli più noti del pandoro e delle uova di Pasqua, è la possibile verifica sui milioni di, quasi 30 in totale, che compaiono sul profilo Instagram dell'influencer. Analisi - allo stato un'investigativa - utili per andare a vedere se siano presenti e in quale quantità, se possibile,'fake', magari acquistati a pacchetti. Se si dovesse riuscire ad accertare uno scenario di questo tipo, infatti, gli inquirenti potrebbero fare valutazioni sui rapporti contrattuali tra l'influencer, che si è presentata con 30 milioni di utenti che la seguono, e le aziende ...

