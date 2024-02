Caso Ferragni | nell’inchiesta di Milano spunta un teste

Caso Ferragni, nell'inchiesta ipotesi verifiche su follower

Un nuovo tema su cui potrebbe focalizzarsi anche l'inchiesta per truffa aggravata a carico di Chiara Ferragni e con al centro una serie di casi di presunta ... (quotidiano)

Fedez alla sfilata dell'amica Donatella Versace (senza Chiara Ferragni): cosa ha rivelato: Nonostante Fedez e Chiara Ferragni non abbiano ancora confermato la loro crisi, o peggio la loro separazione, diventa sempre più chiaro che il clima in casa Ferragnez non sia proprio dei migliori. Il ... leggo

Fedez allo show Versace senza Chiara Ferragni: «Ho già spiegato perché sono qui»: E nel frattempo conferma la crisi con la moglie fermato in strada, sotto casa di un amico e non nell’attico fantasmagorico di City life condiviso fino a due giorni fa con Ferragni. Il cantante è ... milanofinanza

Fedez-Chiara Ferragni, prendiamoci due minuti: la smettiamo di accanirci: Fedez-Chiara Ferragni: in questo articolo vogliamo prenderci un attimo di tempo per riflettere. La smettiamo di accanirci velvetstyle