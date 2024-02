Casio festeggia i suoi 50 anni con un modello celebrativo

Questo Casio TRN-50 non è ancora uscito ma fa già parte della storia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) TOKYO –Computer Co., Ltd. annuncia il lancio di un nuovoispirato altron QW02, il primo orologio digitale con calendario automatico, per celebrare il 50°versario degli orologi. Il nuovo TRN-50 è disponibile in edizione limitata di 4.000 pezzi in tutto il mondo. Nel 1974presentava il primotron, un orologio da polso digitale innovativo ispirato dall’idea secondo cui “gli orologi si limitano a sommare i secondi”. L’orologio sfruttava le tecnologie digitali originali cheaveva sviluppato per le sue calcolatrici, dando così vita a un orologio da polso completamente automatico. Iltron visualizzava, oltre all’ora, il mese, la data* e il giorno della settimana e, attraverso la funzione ...