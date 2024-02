Casapulla | concorso di poesia dedicato alla memoria del dipendente comunale Mimmo Sbarra | cerimonia di premiazione

Casapulla. Concorso di poesia in memoria di Domenico Sbarra: il primo premio a Gaetano Lieto

(Di venerdì 23 febbraio 2024). Nel pomeriggio di ieri, nella sala consiliare del Comune di, c’è stata ladeldi‘Parole per una vita, tra avversità e meraviglia’di Domenico, morto tragicamente venti anni fa.era une stava lavorando nel suo ufficio quando fu raggiunto da una raffica di proiettili esplosi da un fucile. In quella occasione rimasero feriti anche altri impiegati municipali; purtroppo,perse la vita. Da quel giorno il suo ricordo è sempre vivo in tutti i cittadini die anche quest’anno, in occasione del ventennale della sua scomparsa, ...