Casale di Teverolaccio | tentato incendio a hub di Slow Food

Casale di Teverolaccio, tentato incendio a hub Slow Food

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di mercoledì, intorno alle 22:45, una persona incappucciata si è introdotta nella sala convegni deldia Succivo (Caserta) e ha provato ad appiccare un, cospargendo la sala con circa 10 litri di benzina. Lo afferma Legacoop Campania che precisa che solo per un caso fortuito le fiamme non si sono propagate oltre la linea del tavolo dei relatori e quindi i danni sono stati limitati, ma l’atre si è preoccupato bene di cospargere anche le sedie di liquido infiammabile, che non si sono incendiate. È il terzo attacco dalla scorsa estate quando fu incendiata anche l’auto di un dipendente del.“Come Legacoop Campania condanniamo questo atto vile e intimidatorio – dichiara la presidente Anna Ceprano – ed esprimiamo la piena ...