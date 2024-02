Casa: compravendite a picco. Tira solo il mercato del lusso. Centro, 7mila euro al metro. Brozzi e Piagge 'abbordabili'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Giù ledel 13% ma il valore degli immobili alquadro a Firenze continua a salire nonostante gli scenari internazionali e i rincari generalizzati. A mostrare costantemente il segno più èildelgrazie a una domanda straniera in forte crescita. A fornire un quadro dettagliato della situazione del mattone in città è il collegio fiorentino FIAIP (la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali) che ha presentato un’accurata indagine che analizza le singole zone di Firenze e della cittàpolitana. "L’anno 2023 per il settore immobiliare – sottolinea la presidente di Fiaip Firenze-Pistoia, Maria C. Pollicina – non e` stato tra i piu` generosi. Dopo un primo trimestre che ci aveva fatto sperare in un anno tendenzialmente positivo, il ...

