Carte di credito a garanzia e orari inflessibili: cari ristoratori datevi una calmata!

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Quella bestia dell’Ottavio mi chiama e mi fa: «Sto guardando il navigatore, mi mancano due ore per Chiusi». «Ottimo, ma non dovevi essere qui per pranzo, mezz’ora fa? Noi stiamo entrando». E così finisce che, nonostante la prenotazione per tre, ci presentiamo in due alla Solita Zuppa, osteria con più chiocciole che posate. Ricevuta l’infausta novella, l’oste, uomo rubicondo e irritabile, fa una mezza giravolta su se stesso e urla: «Siete in dueee? Ma noooo». Lo guardiamo sbigottiti. Prosegue con voce vibrante: «Ma cosa si fa, come è possibile? Non sapete il danno? Forse non avete a che fare con la ristorazione». Ma il siparietto no!! Placata l’ira funesta del Pelide Andrea, ci sediamo, felici come sulla poltrona del dentista, non senza far notare che noi ci siamo eccome nella ristorazione - non nel senso del Gambero, che non viene menzionato -, ma nel senso che la collega è titolare ...