Carta delle acque e giro gastronomico d'Italia da Riserva Rooftop - Ildenaro.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La cucina lucana con abbinamenti diè servita. Il format ideato dagli imprenditori Sasi Maresca, Roberto e Andrea Bianco nel ristorante, si arricchisce di un’esperienza sensoriale che coniuga la cucina italiana non solo al cocktail bar internazionale, ma anche all’acqua diventata una vera arte. E intanto sulla collina di Posillipo, continua anche il “”, dopo Trentino Alto Adige, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna e un “fuori” nel Regnodue Sicilie, lo chef Davide Cannavale ha scelto la Basilicata, con la grande novità dellacon quattordicida tutto il mondo, decantate dall’idrosommelier Ugo Montella, coadiuvato dal direttore Carlo Chiariello. L’attento “food ...

