Tutto pronto per il gran finale del Carnevale di Viareggio: ecco il programma

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si chiude domani,24 febbraio, ildi. A partire dalle 17 sfilerà sui viali a mare l'ultimo, per l'occasione in versione. E dopo ilci sarà la lettura dei verdetti della Giuria e lo spettacolo pirotecnicoL'articolo proviene da Firenze Post.

Carnevale di Viareggio 2024: tutto pronto per il gran finale di sabato 24. Sesto corso mascherato in notturna: VIAREGGIO (LUCCA) – Si chiude domani, sabato 24 febbraio 2024, il Carnevale di Viareggio. A partire dalle 17 sfilerà sui viali a mare l’ultimo corso mascherato, per l’occasione in versione notturna. E ... firenzepost

Carnevale di Viareggio 2024: tutto pronto per il gran finale di sabato 24 con il sesto corso mascherato in notturna: VIAREGGIO (LUCCA) – Si chiude domani, sabato 24 febbraio 2024, il Carnevale di Viareggio. A partire dalle 17 sfilerà sui viali a mare l’ultimo corso mascherato, per l’occasione in versione notturna. E ... firenzepost

Ultimo corso in notturna per il Carnevale di Viareggio: attesa per i verdetti: Ospite del corso mascherato Francesca Bergesio, 19 anni, eletta Miss Italia 2023 a Salsomaggiore Terme, dove il concorso è tornato dopo 13 anni. Nata a Bra, risiede a Cervere (Cuneo). Diplomata al ... luccaindiretta