Sky - A Lecce qualche novità per Inzaghi: Asllani e Frattesi in mezzo, a sinistra Carlos Augusto in pole

Carlos Augusto sì ma dove? In Lecce-Inter formazione stravolta – TS (Di venerdì 23 febbraio 2024) Carlos Augusto sarà una delle novità della formazione di Inzaghi in Lecce-Inter ma non è l’unica prevista. Il jolly brasiliano è pronto a cambiare anche ruolo, permettendo così una rotazione più utile vista la coperta un po’ corta in difesa. Le ultime dal quotidiano Tuttosport DUE AVVICENDAMENTI CERTI – Più di una rotazione in programma a Lecce per l’Inter di Simone Inzaghi, che deve già rinunciare a un paio di titolari infortunati. Verso una maglia da titolare Carlos Augusto, anche se il dubbio è legato al ruolo. Come braccetto sinistro in difesa per far rifiatare Alessandro Bastoni o in alternativa da quinto sinistro a centrocampo, con Federico Dimarco inizialmente in panchina. Più quotata la prima opzione, anche perché la staffetta ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di venerdì 23 febbraio 2024)sarà una delle novità delladi Inzaghi inma non è l’unica prevista. Il jolly brasiliano è pronto a cambiare anche ruolo, permettendo così una rotazione più utile vista la coperta un po’ corta in difesa. Le ultime dal quotidiano Tuttosport DUE AVVICENDAMENTI CERTI – Più di una rotazione in programma aper l’di Simone Inzaghi, che deve già rinunciare a un paio di titolari infortunati. Verso una maglia da titolare, anche se il dubbio è legato al ruolo. Come braccetto sinistro in difesa per far rifiatare Alessandro Bastoni o in alternativa da quinto sinistro a centrocampo, con Federico Dimarco inizialmente in panchina. Più quotata la prima opzione, anche perché la staffetta ...

Notizie Correlate

Altre Notizie

Inter a Lecce con Frattesi e Asllani. Carlos Augusto nei tre: Inzaghi dà il via alla stagione del turnover in vista della partita di ritorno di Champions contro l'Atletico Madrid. Operato Sensi: ha tolto la placca inserita nel 2022 nella caviglia ... tuttosport L’Inter con l’Atletico Sorprendente. Vince sempre ma è sempre diversa: Contro l’Atletico Madrid i titolarissimi non erano nella migliore delle condizioni, sono entrati col turbo Dumfries, Frattesi, Carlos Augusto. Arnautovic ha segnato ... corriere L'Inter conquista il primo round: Arnautovic la dedica a Brehme riscrivono la notte di Champions: Se mi sarebbe piaciuto giocare in questa squadra Sì! Gli esterni Dumfries e Carlos Augusto sono entrati benissimo, Dimash e Matteo altrettanto, in quel momento avevo bisogno di qualcosina in più ... infooggi

Video di Tendenza