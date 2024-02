Carburanti | prezzi in calo | quanto costano oggi benzina e disel

Carburanti, scendono i prezzi alla pompa di benzina e diesel

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 febbraio 2024 – Scendono ideialla pompa, con nuovi ribassi questa mattina sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi. Stando alla rilevazione odierna di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Stessa mossa per Q8. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,864 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,868, pompe bianche 1,854), diesel self service a 1,834 euro/litro (-2, compagnie 1,839, pompe bianche 1,825)....

