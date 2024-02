Carburanti | il Consiglio di Stato annulla i cartelloni giornalieri

"Stop al cartello col prezzo medio dei carburanti": la decisione del Consiglio di Stato

(Di venerdì 23 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ildiha accolto l'appello del Ministero delle imprese e del Made in Italy sui, chiarendo che il decreto ministeriale èemesso nel pieno rispetto della procedura. E'disposto l'mento del solo articolo 7 del decreto nella parte in cui esso prevede la cadenza giornaliera dell'obbligo di esposizione del cartello, in quanto tale cadenza – si legge nella sentenza – non è prevista dalla legge. Da fonti Mimit si apprende che gli uffici stanno già provvedendo alla riformulazione dell'articolo 7 in modo da prevedere una diversa cadenza.La decisione deldisecondo Fegica e Figisc “è una vittoria della categoria che, dopo aver offerto disponibilità e collaborazione a trovare ...