Carabiniere in pensione tiene in ostaggio la moglie per ore | i dettagli

Carabiniere in pensione barricato in casa con la moglie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una vicenda che ha scosso e che ha tenuto impiegate diverse forze dell’ordine per alcune ore, ma alla fine è finita bene Una giornata intera ad altissima tensione. Uninsi è barricato in casa per ore, tenendo inla, minacciando di uccidere prima lei e poi ammazzarsi. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini che hanno sentito le urla e hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Appena sono stati chiamati, dopo qualche minuto erano lì, davanti all’abitazione cercando di far ragionare l’ex collega, ma non c’era niente da fare. Uninha tenuto inlaper ore (Ansa Notizie.com)Attimi di tensione che sono andati avanti per tutto il pomeriggio, visto che l’allarme sarebbe scattato ...

