Carabiniere in pensione si barrica in casa con la moglie Era già successo nel 2022

Ex carabiniere in pensione si barrica in casa: con lui c’è la moglie. Lo aveva già fatto nel 2022

Un Carabiniere in pensione si è barricato in casa con la moglie a Pavullo, provincia di Modena. Non sono ancora chiari i motivi del gesto e al momento non si sa se l'uomo sia armato. Stando a quanto scrive l'Ansa, il 70enne – in cura per una forma di depressione – aveva compiuto un gesto simile nel 2022 e si era arreso dopo una lunga trattativa. Anche stavolta sono corsi sul posto i colleghi dell'Arma che insieme alla polizia starebbero cercando di convincere l'uomo a uscire di casa.

Già il 26 dicembre del 2022, l’ex militare si era barrica to in casa con la moglie e ne era uscito dopo una lunga trattativa . In corso una trattativa con la ... (ilcorrieredellacitta)

Pavullo (Modena), 23 febbraio 2024 – Paura in via Sardegna a Pavullo. Come già successo a dicembre del 2022 un Carabiniere in pensione si è barrica to in casa ... (ilrestodelcarlino)

Un carabiniere in pensione si è barricato in casa a Pavullo, nell'Appennino modenese: con lui nell'abitazione c'è la moglie. L'uomo, sui 70 anni, aveva fatto ... (tg24.sky)

Un carabiniere in pensione si è barricato nella sua villetta a Pavullo, cittadina dell'Appennino modenese, e con lui c'è la moglie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia

