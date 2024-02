Carabiniere in pensione si barrica armato in casa con la moglie

Ex carabiniere in pensione si barrica in casa: con lui c’è la moglie. Lo aveva già fatto nel 2022

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sono in corso da questa mattina a Pavullo, nel Modenese, trattative tra le forze dell’ordine e un70enne inche si èto incon la. L’abitazione si trova in via Sardegna e non è la prima volta che l’uomo compie un gesto simile. Carabinieri e polizia, insieme a reparti speciali giunti da Livorno, stanno seguendo la situazione da vicino. Le strade...

Pavullo (Modena), 23 febbraio 2024 – Paura in via Sardegna a Pavullo. Come già successo a dicembre del 2022 un Carabiniere in pensione si è barrica to in casa ... (ilrestodelcarlino)

Già il 26 dicembre del 2022, l’ex militare si era barrica to in casa con la moglie e ne era uscito dopo una lunga trattativa . In corso una trattativa con la ... (ilcorrieredellacitta)

Un Carabiniere in pensione si è barrica to in casa con la moglie a Pavullo, provincia di Modena. Non sono ancora chiari i motivi del gesto e al momento non si ... (open.online)

Carabiniere in pensione si barrica in casa con la moglie in ostaggio. L’uomo è armato: Un carabiniere in pensione si è barricato nella sua villetta a Pavullo, cittadina dell’Appennino modenese, e con lui c'è la moglie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia e sarebbe in ... notizie.tiscali

De Luca su Facebook: “Meloni dovrebbe scusarsi. Stile da stracciarola”: “Onorevole Meloni, lei non ha capito”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta Facebook del venerdì replica a quella che definisce come “sgangherata ... napoli.repubblica

Ex carabiniere armato si barrica in casa con la moglie in ostaggio: mediazione in corso: Un carabiniere in pensione si è barricato in casa a Pavullo, in Appennino modenese, e con lui c'è la moglie. L'uomo, sui 70 anni, aveva fatto un gesto simile il 26 dicembre 2022, quando si era arreso ... leggo