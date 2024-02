Capuano non si smentisce | «Gol Acerbi a Roma da annullare»

Capuano smentisce Allegri: «Dice questo sulla Champions, ma in realtà...»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Giovanniesprime su Tutti Convocati il suo parere su un episodio piuttosto retrodatato.-Inter, il primo gol di Francesco. EPISODIO – Giovanniha detto: «Bisogna mettersi d’accordo: io a differenza di Rocchi avrei preferito che il gol dicontro lafosse annullato. A volte quando le cose sono codificate tali devono restare. O ha sbagliato quindi la classe arbitrale a concedere il gol diin-Inter, o adil famoso gol di Kessié in Milan–Napoli. Con il contatto per terra di Giroud con un giocatore del Napoli. Secondo me hanno sbagliato a, un contatto fisico azzera ogni tipo di valutazione e c’è stato tra Thuram e Rui Patricio» Inter-News - Ultime notizie e ...

Capuano riesce nell’impresa di contestare alcuni acquisti da svincolati dell’Inter , puntualizzando come non siano arrivati a zero. Il giornalista, tramite ... (inter-news)

Sulla via di Taranto, il Catania alla ricerca della prima conferma: Sabato pomeriggio all'Erasmo Iacovone di Taranto non ci sarà un vassoio di anelli di San Cataldo ad attendere i rossazzurri per la ventottesima giornata del campionato di serie C/girone C. Le sfide ... itasportpress

Serie C, si riparte con Spal-Arezzo, occhio a Taranto-Catania: ecco tutti i big match: Solo una sfida nel girone C, ovvero quella tra Taranto e Catania. La squadra di Capuano vuole migliorare la sua posizione in classifica, mentre la formazione di Lucarelli, in fiducia dalla vittoria ... sport.virgilio

Ricordi il tronista Karim Capuano Dopo l’incidente la sua vita è stravolta: È andato in contro a dei cambiamenti incredibili. Ecco com'è cambiata la vita dell'ex tronista Karim Capuano dopo l'incidente. cronacalive