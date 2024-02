Capraia in cerca di riscatto per la lotta play-off. Avane e Calasanzio, grande attesa per il derby

Capraia in cerca di riscatto per la lotta play-off. Avane e Calasanzio, grande attesa per il derby (Di venerdì 23 febbraio 2024) È pronto a partire anche il weekend di Terza Categoria con partite e scontri importanti che si terranno nell’arco delle giornate di domani, domenica e lunedì. Nel girone A di Firenze si parte sabato con tre gare che si giocheranno alle 15, Carraia-Serravalle a Calenzano con gli ospiti in cerca dei primi punti stagionali, Marcialla-Cattolica Virtus a Marcialla e Sporting Lazzeretto-La Lanterna a Lazzeretto. Il girone si chiude domenica alle 15 con il match tra Capraia-Firenze Nord, partita che verrà giocata a Montelupo sul campo sintetico di Via Landini. Il Capraia dopo la sconfitta subita lo scorso weekend proverà con tutte le proprie forze a ottenere una vittoria che sarebbe importantissima per restare in zona play-off. Nel girone B di Pisa domani andranno invece in scena due parte. ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di venerdì 23 febbraio 2024) È pronto a partire anche il weekend di Terza Categoria con partite e scontri importanti che si terranno nell’arco delle giornate di domani, domenica e lunedì. Nel girone A di Firenze si parte sabato con tre gare che si giocheranno alle 15, Carraia-Serravalle a Calenzano con gli ospiti indei primi punti stagionali, Marcialla-Cattolica Virtus a Marcialla e Sporting Lazzeretto-La Lanterna a Lazzeretto. Il girone si chiude domenica alle 15 con il match tra-Firenze Nord, partita che verrà giocata a Montelupo sul campo sintetico di Via Landini. Ildopo la sconfitta subita lo scorso weekend proverà con tutte le proprie forze a ottenere una vittoria che sarebbe importantissima per restare in zona-off. Nel girone B di Pisa domani andranno invece in scena due parte. ...

Altre Notizie

Elezioni Capraia e Limite, Giunti tenta il tris: "In 10 anni è emersa l'identità del paese": Alessandro Giunti è il secondo sindaco dell'Empolese Valdelsa che tenterà la strada del terzo mandato. Dopo 10 anni di lavoro a Capraia e Limite, ... gonews Elezioni Capraia e Limite, Guicciardo Del Rosso si candida con 'ViviAmo': A pochi giorni dalla candidatura per il terzo mandato a sindaco di Alessandro Giunti nel comune di Capraia e Limite, arriva il primo candidato avversario ... gonews

Video di Tendenza