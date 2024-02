Caos a Fiumicino: una hostess distrugge il duty free, emerge una nuova verità

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – All’aeroporto di, una vicenda ha tenuto col fiato sospeso viaggiatori e lavoratori. La notizia ha fatto il giro della stampa nazionale, dipingendo un quadro di pura follia: decine di bottiglie di vino e superalcolici distrutte neldel molo A, un’aggressione nei confronti di un’impiegata. Sembrerebbe però che l’abbia perso il lavoro non per decisioni aziendali legate al rinnovo del contratto, ma per le conseguenze delle sue azioni. Dopo essere arrivata aoperativa su un volo Air Malta, l’non è più risalita a bordo, causando la cancellazione del volo per mancanza di personale. Al, in un negozio di profumi, ha iniziato ad aprire le confezioni e provare ...

