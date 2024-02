Cantiere di Firenze, l'ombra del caporalato: “Così davano 7 dei 12 euro guadagnati ogni ora ai loro 'mediatori'”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – ”Abbiamo paura di fare un torto a Dio, ma non vogliamo più pagare per lavorare". Le hanno sputate queste parole, come se bruciassero. Era ormai diventato normale ’devolvere’ parte del proprio stipendio a chi gli aveva trovato quel posto da operai, che nel dirlo si sono sentiti quasi in difetto. A raccontarlo è l’imam di, Izzedin Elzir, riportando le parole di tre operai egiziani che da un anno lavoravano proprio in una delle aziende deldi via Mariti. "Sono arrivati da me pensando di aver fatto ’peccato’, e chiedendomi se era lecito in senso religioso non dare più questi soldi – spiega la guida religiosa –. Mi hanno mostrato lebuste paga, pur avendo un contratto regolare, ho dettoche questo è da denunciare, perché si tratta di ...