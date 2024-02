Cannabis | Magi | ' foglia marijuana proiettata su facciata Camera per sì legalizzazione'

Cannabis legale in Germania, una foglia di marijuana proiettata sulla facciata di Montecitorio italiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - “Questa sera abbiamo proiettato insieme a Meglio Legale unadisulladi Palazzo Montecitorio: dopo che oggi la Germania ha la legalizzato la, in Italia si sceglie di favorire la mafia invece che la legalità e la sicurezza. La Germania dimostra che legalizzare laè possibile. Facciamolo: basta votare le nostre proposte di legge già depositate che vanno proprio nella direzione indicata da Berlino, e c'è la possibilità di firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare Io Coltivo”. Lo scrive il segretario di +Europa, Riccardo, pubblicando le imni delladiproiettate sulladi Montecitorio.

