Cannabis legale in Germania | una foglia di marijuana proiettata sulla facciata di Montecitorio

In Germania la cannabis diventa legale: «Un modo per abbattere il mercato dello spaccio»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'azione è stata compiuta dall'associazione Meglio, impegnata nell'attività di sensibilizzazione per la legalizzazione nel nostro Paese

Il consumo della cannabis diventa legale , in Germania , dal 1° aprile: la legge era stata promessa dal governo Scholz al momento dell’insediamento. Ecco ... (corriere)

Dopo il via libera in Germania alla proposta di legge per la legalizzazione, l'associazione Meglio Legale , ha proietta to sulla facciata della Camera dei ... (fanpage)

Dopo il sì del Bundestag alla legalizzazione della coltivazione e della detenzione per uso personale di cannabis in Germania , arrivato oggi pomeriggio con 407 ... (ilfattoquotidiano)

In Germania la cannabis diventa legale, via libera a coltivazione e consumo di marijuana a scopo ricreativo: Il parlamento della Germania dà il via libera alla legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo: cosa cambia dal primo aprile ... notizie.virgilio

Meglio Legale proietta una foglia di cannabis sulla facciata di Montecitorio: “Germania ha legalizzato”: Dopo il via libera in Germania alla proposta di legge per la legalizzazione, l'associazione Meglio Legale, ha proiettato sulla facciata della Camera dei ... fanpage

Germania, la cannabis diventa legale: arriva l'approvazione del Bundestag. Ma ci sono delle limitazioni: Dal 1 aprile, in Germania sarà consentito acquistare cannabis, in quantità limitate, attraverso associazioni no profit. È quanto emerge dalla ... ilgazzettino