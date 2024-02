Campionato WEC 2024 | ecco dove vedere gratis il campionato

Calendario WEC Endurance 2024: la 24 ore di Le Mans sarà il 15-16 giugno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ci siamo, il giorno del grandesi avvicina. Non saivederlo? Allora sei nel posto giusto, qui scopriraiilWECe goderti tutte le gare! Il fatidico giorno in cui inizierà ilWEC, organizzato come sempre dall’Automobile Club de l’Ouest, è sempre più vicino. Ora vedremo chi riuscirà a fare colpo e chi riuscirà a ottenere l’ambito primo posto nel. Ci sono dei contendenti non da poco, anzi, molto competitivi che sono pronti a tutto pur di dare il massimo per vincere la coppa. Un’esempio è la McLaren con la sua nuova 720S GT3. Ma oltre alla McLaren ci sono ben 37 auto pronte a competere, tra cui 19 Hypercar e 14 ...