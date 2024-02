Campeggio abusivo Blitz a Campo Cangino

Campeggio abusivo Libertà, il blitz sposta il problema ai Tre Ponti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ci sono voluti più di tre mesi per completare il faldone che descrive nel dettaglio quello che è stato realizzato nel terreno di. Tutto è partito al termine della scorsa estate, a seguito di alcuni sopralluoghi svolti dalla Polizia Municipale di Follonica e dai tecnici del Comune. In quelle campagne che circondano il depuratore cittadino sono stati scoperti numerosi interventi edilizi realizzati senza permesso a costruire. In particolare all’interno di una singola proprietà di un ettaro e mezzo circa è stata scoperta una lottizzazione divisa in numerose parti. Lotti che sono stati venduti a singoli proprietari dopo un frazionamento a uso ortivo. Nelle varie porzioni di terreno sono però stati scoperti alcuni manufatti in legno e ferro, oltre a roulotte, docce, bagni e piscine fuori terra. Interventi realizzati in assenza dei titoli ...