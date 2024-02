Camorra: condannata per estorsione, 38enne in carcere

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDoveva scontare la pena di tre anni e undici mesi laAlessandra Golino, arrestata dai carabinieri a Marcianise (Caserta) peraggravata dal metodo mafioso, reato commesso nel 2016 nei confronti di alcuni imprenditori. La donna è stata infatti raggiunta dall’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Napoli; è stata quindi condotta aldi Santa Maria Capua Vetere dai carabinieri della stazione di Marcianise. LaGolino è la nuora del capoclan Domenico Belforte, e convive con il figlio di quest’ultimo, Salvatore. L’commessa – costrinse i due fratelli imprenditori titolari di un opificio a versare 8mila euro in occasione delle festività natalizie – è emersa dalle indagini dei ...

