Camerano, uno spettacolo sensoriale unico nella Grotta Ricotti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) E’ unocompletamente al buio in cui gli attori faranno riaffiorare le emozioni vissute durante il periodo della guerra attraverso suoni voci rumori e la lettura di alcune poesie di autori del calibro di: Primo Levi, Wislawa Szymborska, Gianni Rodari, Bertold Brecht ed altri. E’ l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ancona a presentare “Cenere” con Christian Baldi, Samuele Mazzieri, Daniele Staffolani e Lorenzo Stipa per la regia di Antonio Lovascio, aiuto regia Stefania Terrè con la collaborazione di Matteo Bragoni. Appuntamento domani (primoalle 17.15 e secondo alle 18.30) all’interno delladi. Lorientra nell’ambito del progetto con lo stesso nome, “Cenere - Centri nevralgici di ...

Camerano, uno spettacolo sensoriale unico nella Grotta Ricotti: E’ uno spettacolo sensoriale completamente al buio in cui gli attori faranno riaffiorare le emozioni vissute durante il periodo della guerra attraverso suoni voci rumori e la lettura di alcune poesie ... ilrestodelcarlino

Martedì grasso, sarà uno show: "Ma niente coriandoli né spray": Il martedì grasso di Camerano offre tre ore di divertimento per tutti, con maschere, musica e giochi. L'evento, organizzato dalla parrocchia e dal Gruppo Giovani, invita la cittadinanza a partecipare ... ilrestodelcarlino

PALLAMANO: ore 19, a imola arriva san lazzaro per un duello cruciale. La sfida Romagna-Tecnocem 85 vale come uno spareggio in alta quota: Oggi alle 19 si gioca il derby tra Romagna e Tecnocem 85 San Lazzaro, una partita cruciale per il secondo posto. San Lazzaro ha giocatori di alto livello, ma Romagna ha disputato un campionato quasi p ... msn