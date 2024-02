Il Codice della strada cambia ancora: i neopatentati potranno guidare auto più potenti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma - Una serie dimenti significativi si profilano nel, con l'introduzione di un tetto massimo per lee nuove regole per itati. Per quanto riguarda itati, un emendamento alla riforma del, approvato in commissione Trasporti alla Camera, permetterà loro di guidarepiùgià nei primi tre anni dal rilasciopatente. Secondo il nuovo emendamento, sarà vietata la guida diveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e divetture con una potenza massima di 105 kW nei primi tre anni di patente. Questa modifica si discosta dalle disposizioni attuali, ...

Una serie di emendamenti approvati in commissione Trasporti cambia no il Nuovo Codice della Strada . Resta la sospensione della patente per chi usa il cellulare ... (fanpage)

Si allenta la stretta su neopatentati e sulla guida con il cellulare. La riforma del Codice della strada in discussione in commissione alla Camera conferma ... (lanotiziagiornale)

Cambia il Codice della Strada: Multe Ridotte per Chi Usa il Cellulare e Auto Più Potenti ai Neopaten: Una serie di cambiamenti significativi si profilano nel Codice della Strada, con l'introduzione di un tetto massimo per le multe e nuove regole per i neopatentati. Per quanto riguarda i neopatentati, ... abruzzo24ore.tv

Codice della Strada 2024, le novità più importanti della riforma: Vediamo dunque cosa potrebbe cambiare tenendo conto degli emendamenti oggetto di discussione (mentre qui trovate i punti già previsti dal testo approvato dal Consiglio dei ministri). Con la riforma ... money

Ridotti gli aumenti delle multe per uso cellulari alla guida. Da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro: Nel nuovo Codice della strada le multe per chi usa il cellulare alla guida andranno da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. Lo prevede uno degli emendamenti approvati in ... motori.ilmessaggero