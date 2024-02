Calzona si sta godendo un vero e proprio ‘campione’ al Napoli

La famiglia di Natan in tour per Napoli: prima visita in città per i parenti del centrale brasiliano | FOTO

La rinascita di Stanislav Lobotka: Spalletti aveva ragione, ora il nuovo mister Francesco Calzona ne raccoglie i frutti. Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, si dimostra ancora una volta visionario nel suo giudizio su Stanislav Lobotka. "Fidatevi di me, è un campione", disse Spalletti durante la sua esperienza a Napoli. Ora, con la squadra nelle mani di Francesco Calzona, i risultati del centrocampista slovacco sono un segno tangibile del successo della sua gestione. Il Contributo di Spalletti Durante la sua avventura a Napoli, Spalletti ha giocato un ruolo cruciale nel ricostruire l'ambiente calcistico dopo una deludente stagione sotto la guida di Gennaro Gattuso. Ha saputo ristrutturare la squadra, portando in primo piano giocatori trascurati dalle gestioni precedenti. Uno di questi casi ...

