Calzona e Sinatti tornano al Napoli: svelata la reazione dei calciatori

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 febbraio 2024)a lavorare con il: arrivano indiscrezioni sulladello spogliatoio al cambiamento in panchina Un esordio sulla carta complicato quello disulla panchina del. Pronti via subito la super sfida contro il Barcellona, gara decisiva per il resto della stagione del club partenopeo. Il nuovo tecnico delha però dimostrato coraggio, mettendo sin da subito in chiaro le sue idee di calcio. Non si è fatto sopraffare dal blasone di nomi come Kvaratskhelia e Osimhen e non ci ha pensato sù due volte a sostituirli. Segnali positivi arrivano sopratutto dalladella squadra dopo la rete subita da Lewandowski. È probabilmente questo il punto di partenza del nuovo ...