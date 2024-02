Call of Duty | Modern Warfare 3 | problemi di accesso e di progressione nella giornata odierna

Call of Duty offline: problemi ai server Warzone e MW3 il 23 febbraio

(Di venerdì 23 febbraio 2024)inof3 sono segnalati da diversi utenti. Se venite rimossi improvvisamente dai match e se vedete resettare le vostre statistiche, non siete i soli. In rete hanno cominciato a diffondersi segnalazioni di giocatori che denunciavano problematiche tecniche legate a tutte le modalità multiplayer diof3. Qualche giocatore si trova espulso dai match in modo improvviso. Al rientro nelle lobby, poi, spesso il livello operatore sembra essersi resettato a 1. La Modalità Classificata sembra quella più colpita dai. Anche in questo caso il sistema dinon ...

