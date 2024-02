Calhanoglu | Visnadi attacca | «Poco elegante! Andasse altrove…»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali si autodefinisce il numero uno nel suo ruolo.commenta le parole del turco mettendo in dubbio che andando altrove possa risultare tanto forte quanto in questo preciso momento: di seguito il suo intervento a Microfono Aperto su Radio Sportiva VALORE ASSOLUTO – Hakansta disputando una stagione di assoluto livello, tanto da portarlo a dichiarare di sentirsi in questo momento il numero uno nel ruolo. Giannimette in dubbio che il turco lasciando un giorno l’Inter possa risultare forte allo stesso modo: «Sicuramenteè molto forte e mi sembra che migliori da una mezza stagione all’altra mezza stagione. Il turco è un calciatore di prima fascia, ma dipende anche dai contesti: oggi in questa Inter, per ...