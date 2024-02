Calenda torna a Kiev, 'ribadisco la vicinanza al popolo ucraino'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nuova missione in Ucraina per il segretario di Azione, Carlo, in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa.- si legge in una nota - a distanza di poco più di un anno dalla prima visita del dicembre 2022, sarà accompagnato dal vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, e sarà da oggi adove avrà una serie di incontri istituzionali e diplomatici. Nell'agenda del leader di Azione tra l'altro l'incontro con Oleksandr Kubrakov, vice primo ministro per la Ricostruzione e Anna Yurchenko, vice ministro per le comunità, i territori e lo sviluppo delle Infrastrutture dell'Ucraina. Nel primo pomeriggio faccia a faccia con Oleksandr Merezhko, presidente della commissione parlamentare Affari Esteri, con numerose OGS e con Visvaldas Kulbokas, Nunzio Apostolico a. L'indomani, anniversario ...

Jannik Sinner ha concluso come meglio non poteva la sua settimana a Rotterdam (Paesi Bassi). L’azzurro ha conquistato il 12° torneo ATP in carriera, ... (oasport)

Calenda torna a Kiev, 'ribadisco la vicinanza al popolo ucraino': Nuova missione in Ucraina per il segretario di Azione, Carlo Calenda, in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa. Calenda - si legge in una nota - a distanza di poco più di un anno ... ansa

Calenda torna a Kiev per l’anniversario dell'invasione russa: “Vicino al popolo ucraino che combatte per la sua libertà”: Nuova missione in Ucraina per il segretario di Azione, Carlo Calenda, in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa. Calenda, a distanza di poco più di un anno dalla prima visita del ... repubblica

Ucraina: Calenda con rosato a Kiev per secondo anniversario invasione russa: Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Nuova missione in Ucraina per il segretario di Azione, Carlo Calenda, in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa. Calenda, a distanza di poco più di un anno ... affaritaliani