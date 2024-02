Calciomercato Milan | si complica il rinnovo di Giroud | addio vicino!

Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, si complica tutto: il motivo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le ultime sulla trattativa per ildi contratto di Oliviercon ilal termine della stagione Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero delle novità importanti sul possibiledi contratto di Oliviercon il. Il club rossonero era convinto nel voler prolungare di un altro anno l’accordo in scadenza a giugno, ma l’esplosione di Luka Jovic sta facendo vacillare la dirigenza che adesso pensa anche ad un possibilea fine stagione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

