Calciomercato Milan – Centrocampo in difficoltà? Ecco il colpo dalla Turchia

Calciomercato Milan, due nomi nuovi: Mukiele e Guido Rodriguez

Milan ko in Francia ma agli ottavi, il Rennes vince 3-2: RENNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Un Milan fragile in difesa ringrazia il 3-0 dell’andata ... Un nuovo colpo di scena arriva al 7', quando l’arbitro concede un calcio di rigore per un presunto contatto ... lagazzettadelmezzogiorno

L'Italia vola in Europa: primo posto nel ranking e quinta squadra in Champions più vicina: le qualificazioni di Milan e Roma agli ottavi di finale di Europa League tiene l'Italia al primo posto davanti a Germania e Inghilterra. Una buona notizia per il nostro calcio, dato che le prime due ... fantacalcio

C’è un baby Milan che sta nascendo. Club attivo per la sua under 23. Già avviati i contatti con la Lega Pro: Senza troppo clamore ma operando sottotraccia, il Milan sta lavorando per realizzare la sua nuova Under 23, seguendo così il percorso tracciato prima dalla Juventus Next Gen e poi dall’Atalanta, capac ... ilgiorno