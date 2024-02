Calciomercato Juve | l’Arsenal piomba su Yildiz | ecco l’offerta

Juventus, l'Arsenal piomba su Yildiz: spunta la valutazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024), molti club su Kenanè pronta a fare un’offerta ai bianconeri per il turco Kenan, rivelazione di questa stagione della, sembra essere al centro dell’interesse didi diversi club europei, tra cui Liverpool, Borussia Dortmund e, secondo quanto riportato dalla Turchia e in particolare da Aksam, ci sarebbe anche. Il club londinese sembra essere interessato al talento dellae potrebbe fare un’offerta di circa 40 milioni di euro per portarlo in Premier League nella prossima estate.