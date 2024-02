Calciomercato Cagliari | clamorosa novità sul rinnovo di contratto di un top player

Clamoroso, la Roma può cacciare Mourinho: se perde a Cagliari, Friedkin potrebbe esonerarlo. E circola già il sostituto

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Unadoveva arrivare e unaè arrivata per quanto riguarda ile il possibiledidi un suo protagonista. Intanto la squadra di Ranieri prepara la sfida a quella del nuovo mister del Napoli Calzona. Partita difficile ma non impossibile, ilvuole punti per la salvezza e punterà tutto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Le probabili formazioni di Sassuolo-, 1^ giornata Serie A-Verona, le probabili formazioni e info diretta tv Genoa-: le scelte di formazione di Blessin e Liverani Ilperde di nuovo e c’è Ranieri sullo sfondo. Le parole di ...

Europa League, ecco gli ottavi: Milan-Slavia Praga, Sporting Lisbona-Atalanta e Roma-Brighton: Giallorossi e rossoneri evitano gli spauracchi Liverpool e Bayer Leverkusen, l’Atalanta che partendo da testa di serie pesca una delle squadre più difficili, lo Sporting Lisbona, che tuttavia ha già ... unionesarda

A Cagliari pazzi di Gaetano: "Il tassello salvezza! Si è inserito alla perfezione": Pizzeria “O’ Pezzereniello” da tre generazioni gestita dai Gaetano. Che sono stati protagonisti di un record che non ha niente a che fare con il calcio: durante il Covid a maggio 2020, appena riaperto ... tuttonapoli

Cagliari-Napoli, ultime di formazione: Ngonge non ce la fa, Traorè e due novità in difesa: Attese novità di formazione in vista di Cagliari-Napoli, partita valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A, in programma domenica 25 febbraio, con fischio d'inizio ... areanapoli