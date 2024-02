Calcio Uisp. Cerreto e La Serra. Scontro per la salvezza

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Parte stasera una nuova giornata del campionatodell’Empolese Valdelsa. Tante le sfide decisive che vedremo nel corso di questo weekend. A partire dallonel girone B di Serie A1 traGuidi e La. Nel girone E di A2 va in scena una sfida a distanza per cercare di aggiudicarsi l’ultimo posto play-off: il Monterappoli, in casa col fanalino di coda Ybpd United, l’Unione Valdelsa in casa con la capolista e già promossa 4 Mori, e infine Botteghe a Pozzale contro il Martignana secondo. Di seguito il programma del fine settimana amatoriale. Serie A1, girone A – Domani: La Scala-Limitese (14.30, La scala); Gavena-Vitolini (15, Gavena); Ferruzza-Real Isola (15, Comunale). Lunedì: Certaldo-Sovigliana (21.30, sussidiario Certaldo); Corniola-Le Cerbaie (21.30, Pagnana); Piaggione ...

La Spezia, 15 febbraio 2024 – Lorenzo Mitta da alte platee trascina La Gira /Of Chelli al successo segna ndo la bellezza di 11 gol (sui 12 che servono per ... (lanazione)

La Spezia, 22 febbraio 2024 – Per Avosa il momento è buono e approfittando del riposo della Gira Of Chelli, torna almeno al secondo posto, dopo una prima ... (sport.quotidiano)

Calcio Uisp a 7: l'Avosa torna a dire la sua, Ardovino da poker: La Spezia, 22 febbraio 2024 – Per Avosa il momento è buono e approfittando del riposo della Gira Of Chelli, torna almeno al secondo posto, dopo una prima lunga fase da leader. Davanti, anche dopo la q ... lanazione

Calcio in lutto: muore un giovane arbitro di 22 anni: Il mondo del calcio è in lutto a seguito della scomparsa di Fabio Buoninsegni, un giovane arbitro di 22 anni che non ce l'ha fatta dopo l'incidente avvenuto mentre tornava a casa. news.fidelityhouse.eu

Medaglie e soddisfazioni per la Nuoto Uisp 2003 ai Campionati regionali Master: Si sono svolti nella piscina La Bastia di Livorno, sabato 17 e domenica 18 febbraio, i Campionati regionali riservati alla categoria Master. La Nuoto Uisp 2003 Cascina si è messa in evidenza anche in ... pisatoday