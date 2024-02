CALCIO TERZA CATEGORIA Coppa Faggi | la lotteria dei rigori decide il verdetto | è il San Giusto a fare festa

Terza Categoria. Il recupero al Ri Calcio, primo ko in campionato per il Santa Maria del Taro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Se ilfosse una fiaba, la vittoria sarebbe andata a La Briglia Vaiano, che pur avendo perso tutto dopo l’alluvione era riuscita ad arrivare in finale die stazione attualmente in seconda posizione in campionato. Ma il pallone è rotondo ed è spesso una metafora della vita, dove nessuno ti regala nulla. E ladeiha quindi premiato il San, che può sollevare ladial secondo tentativo, dopo la sconfitta dello scorso anno. Di certo, l’incontro andato in scena al Chiavacci (e chiusosi sul 4-3 dopo i calci di rigore) ha messo di fronte due squadre organizzate ed equilibrate, con Parigi prima ed Agliana poi che hanno certificato l’1-1 finale. Il trofeo si è quindi assegnato dagli ...