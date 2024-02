Calcio Serie C Il pari con l’Atalanta | Orgoglio Renate»

Calcio serie C. Gubbio, amaro pari al Barbetti. De Simone: "Ottimo primo tempo»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Innanzitutto c’è da chiedersi perché non abbia giocato prima Francesco Ombra tra i pali delviste le numerose incertezze, sparse qua e là, che hanno contraddistinto la stagione di Mattia Fallani. Attenzione, se la situazione di classifica delè quella attuale non è certo colpa del portiere, anzi, le colpe vanno ricercate altrove. Però, fare un po’ di alternanza, magari concedere un turno (o più) di riposo a chi magari la domenica prima non aveva particolarmente brillato, non sarebbe stata un’eresia. È anche vero che sulla prima punizione pur ben calciata dall’ex seregnese Jimenez, Ombra poteva fare qualcosa di meglio, ma i tanti interventi difficili e decisivi prima sullo 0-0 e poi sull’1-0 e 2-0 perimpongono questa considerazione iniziale. Anche l’allenatore, nella sua conferenza stampa, per ben due volte ...