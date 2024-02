Calcio | Roma e Milan approdano agli ottavi di Europa League | giallorossi vittoriosi ai rigori | ko indolore per i rossoneri

Ranking Uefa, per il 5° posto in Champions decisive Milan e Roma - Sportmediaset

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si è concluso con il sorriso per ilitaliano questo giovedì dedicato alle coppe europee.impegnate nel ritorno dei sedicesimi disono riuscite a passare il turno. La formazione rossonera è stata sconfitta dal Rennes 3-2 in Francia, ma forte del 3-0 dell’andata ha conquistato l’accesso. Non una prestazione brillante per gli uomini di Stefano Pioli, sotto di un gol dopo 11? per effetto della rete del transalpino Benjamin Bourigeaud all’11’. Il Diavolo ha trovato il pari con il serbo Luka Jovic al 22?, ma uno scatenato Bourigeaud ha bucato la difesaista in altre due circostanze, al 54? e al 68? su rigore, vanificando il nuovo pari di Leao al 58?. Comunque un koper il ...